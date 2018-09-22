Патрульні затримали підозрюваного у пограбуванні листоноші

Ще вчора до поліції звернулася жінка, котра пояснила, що на вул. Кибальчича у Львові їй вкрали сумку із грошима. Це були пенсії, які листоноша розносила стареньким.

“Жінка описала грабіжника, як старшого чоловіка, вже сивого. Екіпажі патрульної поліції почали перевіряти прилеглі території і вже скоро, один з них виявив особу, яка підходила під орієнтування. Його попросили зупинитися та показати, що знаходиться в пакеті, який чоловік тримав в руках. Громадянин помітно нервувався коли відкривав пакет”, – розповіли у прес-службі Патрульної поліції Львівської області.



А в пакеті були пачки із грошима, запаковані банківськими стрічками. Чоловік, щоправда, казав, що знайшов їх у парку.

Патрульні викликали на місце події слідчих та експертів, які вилучили грошові кошти. Згодом 62-річного чоловіка доставили до відділу поліції для встановлення всіх обставин справи.