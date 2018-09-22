Через святкування у ТРЦ «Forum Lviv» змінять схему руху транспорту

Проте кажуть, що зміни будуть незначними

Сьогодні увечері ТРЦ торгово-розважальний центр «Forum Lviv» святкує свій третій день народження. Тут відбудеться концерт. Тому від 17:00 до 22:00 перекриють рух на вул. Куліша.

Йдеться про відрізок на правій смузі ділянки дороги від перехрестя вул. П. Куліша — вул. Під Дубом до вул. П. Куліша, 46.

А от громадський транспорт, який курсував через вул. Куліша, буде їхати по просп. Чорновола.

Як повідомили в управлінні транспорту Львівської міської ради, увесь громадський транспорт, який курсує через вулицю Куліша, буде курсувати у звичному режимі, лише вул. Куліша оминатиме через просп. Чорновола.