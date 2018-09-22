До “Арени-Львів” сьогодні поїде більше маршруток

Сьогодні, 22 вересня, у Львові відбудеться футбольний матч ФК «Львів» — ФК «Карпати». Для зручності вболівальників у місті збільшать кількість транспорту, який курсуватиме до стадіону. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Задля того, аби забезпечити довіз уболівальників максимально якісно, було прийнято рішення підсилити маршрути за напрямками „Центр“ та „Сихів“. Зокрема, на маршрути № 3а, 46 та 9 буде додано по 2 машини, чим досягнемо скорочення інтервалу руху», — уточнив директор ЛК «АТП 1» Орест Хамула.

Він також сказав, що ситуацію моніторитимуть. І в разі потреби зможуть добавити ще машин.