У ПриватБанку можна застрахуватися від пневмонії, безробіття і навіть від шахр

ПриватБанк пропонує надійний захист від непередбачуваних подій, які можуть відбутися та порушити нормальний ритм життя – страхування комунальних платежів – можливість погашення заборгованості з оплати комунальних послуг за рахунок страхової компанії в разі втрати роботи або працездатності, поліс ОСЦПВ (автоцивілка), страхування кредитного ліміту – забезпечення страховкою заборгованості на кредитній картці, «Захист на кожен день» – страхування від ризиків, які загрожують життю, працездатності та здоров’ю, туристичне страхування для візи – медичне страхування для тих, хто виїжджає за кордон, а також для отримання візи в посольстві на час перебування за кордоном, гарантоване повернення 100% вартості квитка на потяг у разі скасування поїздки, поліс КАСКО (лізинг) – страхування автомобілів або інших транспортних засобів від пошкодження або повного знищення, страхування здоров’я, страхування нерухомості та відповідальності перед сусідами без огляду та без експертної оцінки, захист від шахрайства – послуга, яка дозволить захистити себе від різного виду шахрайства та в найкоротші терміни повернути гроші, вкрадені злочинцями.

«За півроку клієнти ПриватБанку отримали понад 80 млн грн виплат за полісами страхування життя, здоров’я, нерухомості, кредитного ліміту, а також за страховками від безробіття. Оформити страховку можна за дві хвилини в будь-якому відділенні банку, а виплати в разі звернення клієнта ми здійснюємо протягом одного дня, – говорить директор ПриватБанку на Львівщині Андрій Якимів. – Частими причинами звернення по страхове відшкодування цього року традиційно стали побутові травми (переломи, вивихи), опіки та сезонні захворювання. Найпопулярнішими полісами особистого страхування, що оформляються через ПриватБанк, залишаються поліси «Захист на кожен день» і «Страхування здоров’я», які за мінімальної вартості платежу забезпечують швидку виплату страхового відшкодування».

Наприклад, власник поліса страхування від нещасного випадку «Захист на кожен день» у разі перелому променевої кістки отримує 5% страхової суми – 2 500 грн. Власники полісів «Страхування здоров’я» в разі пневмонії отримують 10% страхової суми договору – 10 000 грн.

Умови страхування – за посиланням privatbank.ua