У Львові проведуть інвестиційний конкурс зі спорудження системи дегазації Грибовицького полігону

На засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради 21 вересня прийнято рішення про проведення конкурсу зі спорудження та експлуатації системи дегазації міського полігону твердих побутових відходів у с. Великі Грибовичі.

Сергій Сало, в.о. директора департаменту з питань поводження з відходами, розповів, що прийняте рішення передбачає проведення конкурсу, а його організатором визначено ЛКП «Зелене місто».

Конкурс проводиться для пошуку інвестора, щоб зменшити кількість коштів, які використовуватимуться за рахунок Європейського банку реконструкції та розвитку і місцевого бюджету. Рішенням дано доручення ЛКП «Зелене місто» спільно з департаментом економічного розвитку, а також ЛКП «Збиранка» розробити конкурсну документацію, де буде визначено вимоги до такого інвестора, умови його входження в проект і подання конкурсної документації на затвердження виконавчого комітету. Після цього буде визначено терміни, час прийому заявок і вимоги до інвестора.

За першими результатами моніторингу визначено те, що хімічний склад біогазу містить 60% метану — це дає можливість використання його в енергетичних цілях, а саме: можливість виробництва електричної енергії з метою виконання робіт по дегазації полігону.

«На сьогодні проведено буріння п’ятнадцяти свердловин. За результатами попереднього моніторингу в 13 з 15 свердловин спостерігається тиск біогазу на рівні 0,3 — 3,2 мБар. Спочатку після буріння був підвищений тиск, але після п’яти хвилин спуску біогазу відбулася його стабілізація. Середній показник біогазу у всіх свердловинах становить 60%. Вже проведено наступний відбір проб. А це означає, що на час проведення конкурсу ми вже матимемо декілька результатів аналізу свердловин», — прокоментував Сергій Сало, в.о. директора департаменту з питань поводження з відходами.