У Львові планують провести інвентаризацію міських джерел

Провести інвентаризацію джерел Львова. Таку пропозицію ініціювали члени депутатської комісії екології та природокористування ЛМР, – повідомляє Інформаційний портал депутатів ЛМР.

За словами голови комісії Ірини Оршак, у місті є багато джерел, яких ніхто ретельно не досліджував і воду з яких водночас використовують мешканці для пиття.

«Сьогодні на засіданні комісії я ініціюю проведення інвентаризації джерел міста Львова. І не тільки інвентаризації, а й перевірки води у цих джерелах. Оскільки львів’яни часто п’ють воду з різних джерел, використовують її для споживання їжі. Тому слід провести дослідження цієї води: бактеріологічний і хімічний склад і чи можна її пити взагалі?»

Крім цього, коментує Ірина Оршак, міська рада запровадила щорічний конкурс «Благоустрій джерел міста», на який мешканці подають проекти відновлення джерел.

« Щоб не виникало таких ситуацій, коли воду з цього джерела не можна пити через забруднення, але люди подають проект відновлення на конкурс, і ми проводимо благоустрій за кошти міського бюджету. Відтак ми хочемо, щоб був складений список джерел Львова, їх адреси, стан води. Я вважаю, що кожна районна адміністрація має підготувати комплексну інформацію по своєму районну. Також потрібно на наступний рік передбачити кошти в бюджеті на дослідження джерел, але, в першу чергу, провести їх інвентаризацію».

Додамо, що у 2018 році стартував конкурс «Благоустрій джерел Львова». На цьогорічному конкурсі переміг проект відновлення джерела «Спартак» на вул. Топольній, 39.