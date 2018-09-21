Синоптики попереджають про різке похолодання і дощі

Львівський регіональний центр з гідрометеорології прогнозує у Львові на завтра, 22 вересня, пориви вітру, місцями сильні дощі, грози, град, а також суттєве зниження температури повітря.

Різка зміна погодних умов зумовлена проходженням активних атмосферних фронтів та вторгненням холодної повітряної маси при значних перепадах атмосферного тиску. Відтак, на наступні 6 днів синоптики прогнозують: 22 вересня — вранці та вдень пориви вітру 15−20 м/с (південно-західний з переходом у північно-західний), місцями сильні дощі, грози, град; 23 вересня — вдень подекуди пориви південно-західного вітру 15−20 м/с; 24 вересня — пориви вітру (південний з переходом у північно-західний) 17−22 м/с, місцями 25−28 м/с, подекуди грози, град. Температура повітря суттєво знизиться впродовж дня 22 вересня. Вже 23 вересня вночі очікують 3−8° тепла, вдень — 13−18°; 24 вересня — вночі 8−13° тепла, вдень — 11−16°; 25−26 вересня — вночі 1−6° тепла, вдень — 8−13°.