ПриватБанк подарує 100 гривень пенсіонерам Львівщини

ПриватБанк анонсував нову акцію “Плюс 100 грн до пенсії!”, взяти участь у якій можуть пенсіонери-клієнти банку, які мають пенсійну карту платіжної системи Masterсard. З 7 вересня до 31 жовтня усі, хто здійснить не менше ніж 3 покупки від 50 грн кожна пенсійною карткою Masterсard в будь-яких магазинах через POS-термінал, гарантовано отримають 100 грн на пенсійну картку від ПриватБанку.

Брати участь в акції можуть користувачі пенсійних карток ПриватБанку, на які (за останній місяць від дати початку акції) було здійснено не менш ніж одне цільове зарахування пенсії з Пенсійного фонду. Кожен учасник, який зареєструвався на сайті (допомогти у цьому можуть працівники відділення) та виконав умови акції, гарантовано отримає 100 грн на основний рахунок картки. Зверніть увагу – між оплатами має бути різниця мінімум в одну добу.

Зарахування виграшу відбудеться не пізніше 20 листопада 2018 року. Загальна сума повернень грошових коштів одному учаснику акції – не більше ніж 100 грн за весь період акції.

Оформлення пенсійної картки та обслуговування в ПриватБанку безкоштовне. Клієнти, які довіряють виплату пенсії ПриватБанку, отримують унікальні сервіси. Це і миттєве зарахування пенсії на картку, і можливість отримувати додатковий дохід у вигляді відсотків на залишок на карті та оплата комунальних платежів з пенсійної картки без комісій.

Оформити пенсійну картку ПриватБанку можна протягом 15 хвилин в будь-якому відділенні банку. Співробітники банку самостійно оформлять необхідні документи в Пенсійному фонді. Сьогодні ПриватБанку довіряють нарахування пенсії понад 3.5 млн клієнтів по всій Україні. Детальніше про обслуговуваня пенсіонерів – на сайті банку.