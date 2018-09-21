Наступного тижня у Львові закладуть фундамент під Меморіал пам’яті Героїв Небесної Сотні

За словами Андрія Шульського, заступника директора ЛКП «Зелений Львів», уже завершилися роботи з розпланування території, перенесення огорожі, встановлення вагончика для охорони. Станом на сьогодні робочі викопують траншею, і вже з наступного тижня буде закладання фундаменту.

Нагадаємо, після проведення тендеру було обрано переможця, відтак 10 вересня 2018 року було укладено договір з ТзОВ «Т.В.Д.» щодо будівництва на об’єкті «Реконструкція скверу на вул. М. Кривоноса з облаштування громадського простору та встановлення пам’ятника-меморіалу з вшанування пам’яті героїв Небесної сотні у Львові».