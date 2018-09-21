На вулиці Городоцькій зведуть ще один торговий центр

Сьогодні виконком затвердив містобудівні умови й обмеження для його проектування

Зокрема, виконком затвердив містобудівні умови й обмеження для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію ПП «Альянс-Сервіс» об’єкта незавершеного будівництва корпусу № 2 (літери «В-6», «Д-3» і «Г-3») з надбудовою у межах існуючих фундаментів на вул. Городоцькій, 286-Б. Там зведуть торговий центр.

Незавершене будівництво планують реконструювати з надбудовою, а перед будівлею облаштувати службові наземні паркомісця. Гранично допустима висотність будівлі не має перевищувати 29 м, – інформує «Твоє місто».

ПП «Альянс Сервіс» ке зареєстроване у Львові за цією ж адресою: Городоцька, 286б. За даними сайту Youcontrol, компанія займається орендою та експлуатацією власного чи орендованого нерухомого майна.

Загалом сьогодні, 21 вересня, на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради було ухвалено 10 рішень про погодження детальних планів і затвердження містобудівних умов та обмежень.