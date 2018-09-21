На Львівщині стартував фестиваль «Золота підкова-2018»

В автопробігу візьмуть участь 20 екіпажів

Упродовж 21-23 вересня на Львівщині триватиме Міжнародний туристичний фестиваль «Золота підкова – 2018».

В межах фестивалю відбудеться автопробіг за маршрутом: м. Львів – м. Дрогобич – м. Самбір –м. Старий-Самбір – с. Лаврів – с. Розлуч – м. Старий-Самбір –смт Стара Сіль – м. Добромиль – м. Городок.

Участь у пробігу візьмуть представники з Польщі, Білорусії та України. Загалом очікують участь 20 екіпажів.

Організатори фестивалю – Авто-фан-клуб «ЗАЗ-КОЗАК» (м. Львів) спільно з Автомобільною федерацією України (АФУ), за сприяння управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації.