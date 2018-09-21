Львівщина долучилася до соціальної кампанії «Не жени, Україно!»

Соціальну кампанію з безпеки дорожнього руху з фокусуванням на контролі швидкості «Не жени, Україно!» сьогодні представили міністр інфраструктури України Володимир Омелян, голова підкомітету з безпеки дорожнього руху Комітету з питань транспорту Верховної Ради, нардеп Ігор Діденко, спеціаліст з транспорту Європейського Інвестиційного Банку (ЄІБ) в Україні Іштван Хайцінгер, керівник проекту «Національна кампанія з підвищення обізнаності громадян» Ерік Хойруп та експерт з кампаній безпеки дорожнього руху та комунікації Рамона Лупу.

Кампанію проводитимуть у Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Харківській, Хмельницькій, Херсонській областях і в містах Київ та Одеса, – повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

«Міністерство інфраструктури за підтримки європейських партнерів розробило Національну Транспортну Стратегію до 2030 року. Одним із її ключових пунктів є зменшення смертності та травматизму на дорогах до 0 до 2030 року. Також ми вже реалізуємо Стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні до 2020 року. Ця програма фінансується з Дорожнього фонду. Цьогоріч на безпеку доріг буде спрямовано 1,6 млрд. гривень., у 2019 році – 2,5 млрд. грн, у 2020 році – 3,4 млрд. грн», – зазначив Володимир Омелян.

Метою кампанії є привернути увагу учасників дорожнього руху до проблеми перевищення швидкості. Адже саме швидкість є одним з головних факторів ризику, який призводить до підвищення кількості дорожньо-транспортних пригод зі смертельними наслідками.

«Ми маємо два напрямки роботи. Перший – це проект, який сьогодні стартує, і другий – страт державної програми з безпеки дорожнього руху. Разом з нашими європейськими партнерами та Міністерством інфраструктури ми створили державну програму і план заходів на 3 роки. Державною програмою передбачено 40% фінансування на пішоході переходи, на облаштування острівців безпеки, на ліквідацію місць концентрації ДТП, а також на провадження автоматичної фотофіксації», – розповів Ігор Діденко.

«За підтримки міністерства ми хочемо допомогти Україні запровадити європейські стандарти проектування доріг з урахуванням найвищих вимог до безпеки. І зараз дорожня безпека має стати найбільш пріоритетним напрямком наших спільних зусиль», – додав спеціаліст з транспорту Європейського Інвестиційного Банку (ЄІБ) в Україні Іштван Хайцінгер.