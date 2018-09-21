Кабмін планує підвищити акцизи на сигарети більш ніж на 30%

Уряд України підготував новий план підвищення акцизів на тютюн з січня 2019 року, середня ціна пачки сигарет становитиме приблизно 36 гривень.

Про це повідомив Український центр контролю над тютюном ГО “Життя”, – пише “Економічна правда”.

“Уряд пропонує підвищити акцизи на сигарети на 30,8% з 1 січня 2019 року. Відповідна пропозиція була представлена Кабінетом Міністрів в законопроекті №9085 від 17 вересня”, – повідомляє організація.

Згідно з документом, для сигарет мінімальний акциз зросте з 773,2 гривень на 1000 штук у 2018 році до 1011,35 гривень у 2019 році. Мінімальний акциз на пачку з 20 сигарет у 2019 році становитиме 20,23 гривень, що на 4,76 гривень вище, ніж у 2018 році. З урахуванням ПДВ та роздрібного (5%) акцизу податкове навантаження на пачку сигарет зросте на 5,79 гривень.

Мінімальний акциз буде сплачуватися з усіх сигарет, які у 2019 році матимуть в магазинах ціну меншу ніж 45 гривень за пачку, тобто на переважну більшість сигарет в Україні.

У серпні 2018 року, за даними Держстату, середня ціна пачки сигарет становила 30,3 гривні. В організації підрахували, що якщо ціна сигарет збільшиться лише на суму зростання податкового навантаження, то в 2019 році середня ціна пачки сигарет становитиме приблизно 36 гривень.

ГО “Життя” зазначає, що відповідно до євроінтеграційних зобов’язань, Україна має підвищити ставку акцизу на сигарети до 90 євро на 1000 штук до 2025 року та забезпечити, щоб акциз становив не менше 60% від ціни сигарет. Зараз мінімальна ставка акцизу дорівнює 773,2 гривні (23,8 євро) на 1000 штук.

Так, за даними Держказначейства у липні 2018 року Державний бюджет отримав від тютюнових акцизів понад 4,5 млрд гривень, що майже на 1 млрд гривень більше, ніж у липні 2017 року. Зазначається, що вперше за всю історію України місячні надходження від тютюнових акцизів перевищили 4 млрд гривень.

У 2008—2017 роках середня ставка акцизу на пачку сигарет в Україні зросла більш ніж у 20 разів, завдяки чому надходження до Держбюджету зросли з 3,5 млрд гривень до майже 40 млрд гривень у 2017 р.

“Водночас Глобальне опитування дорослих щодо споживання тютюну, проведене у 2017 році в Україні, показало зменшення поширеності куріння на 20% серед дорослого населення за останні 7 років. За перше півріччя 2018 року ринок сигарет в Україні скоротився на 10%”, – наводить дані ГО “Життя”.