Двоє львівських паралімпійців вибороли «золото» на чемпіонаті Європи

В Італії триває чемпіонат Європи з фехтування на візках

На змаганнях у складі української збірної Львівщину представляють паралімпійці Андрій Демчук і Наталя Морквич.

У змаганнях на шаблі львів’янин Андрій Демчук (тренери – Світлана Колеснікова та Віктор Нікулін), зумів залишити позаду себе 26 спортсменів з різних куточків Європи. Відтак завдяки його перемозі Україна виборола друге «золото» на Чемпіонаті Європи. Паралімпієць підтвердив своє реноме, збуте на Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро.

Також утретє підтвердила своє чемпіонство, виборовши на цих змаганнях золоту нагороду, львів’янка Наталя Морквич (тренери – Андрій і Світлана Колеснікови).