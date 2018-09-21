Цієї неділі Тарас Петриненко дасть сольний концерт у Львові

23 вересня в Центрі Довженка відбудеться концерт видатного українського співака, лауреата Шевченківської премії, народного артиста України Тараса Петриненка. Початок – о 19:00.

Тарас Петриненко разом із народною артисткою України Тетяною Горобець, а також групою музикантів подарують неперевершені хіти. 23 вересня у Центрі Довженка звучатимуть усім відомі слова: «Зорепадом летять роки», «Ще, може, нашими серцями розпалим тисячі сердець», «Боже, Україну збережи»… У цей вечір Тарас Петриненко виконає свою першу пісню, написану ще 45 років тому, а також шлягери наступних років: «Україна», «Господи, помилуй нас», «Любов моя», «Ми не закінчили розмову», «Пісня про пісню»…

–Маю заклик до сучасного покоління, щоб вони ходили на живі концерти, а не слухали музику в Інтернеті, – каже Тарас Петриненко. – Щоб поверталися до живого спілкування з виконавцями та й зі світом загалом».

Тарас Петриненко – видатна особистість української музичної сцени. Талановитий співак, поет, композитор, музикант, володар почесного звання народного артиста України та лауреат Національної премії України ім. Т Шевченка. На його музиці виросло вже не одне покоління українців.

Квитки на концерт Тараса Петриненка та Тетяни Горобець що у Львові 23 вересня можна придбати тут (вартість – від 140 до 330 грн.): https://kasa.in.ua/taras-petrinenko#event-map-anchor