Біля заповідника «Тустань» ліквідовують стару нафтову свердловину

Свердловину пробурили майже 50 років тому і жодного разу не використовували

Розпочато процес повної ліквідації нафтової свердловини №4-Східницька, що розміщена за 300 м від підніжжя скель Тустань, поруч з основною дорогою до пам’ятки.

Про це йдеться на сторінці у Фейсбук заповіднику Тустань.



“Пробурена у 1970-х роках свердловина, глибиною у понад 4,5 км, так і не використовувалася – випробування показали, що нафта не має промислового значення. Об’єкт було законсервовано.Для пам’ятки археології і природи, яку відвідують понад 100 тис людей щороку, санітарно-захисна зона свердловини обмежувала громадську функцію і розвиток інфраструктури в радіусі 500 м”, – йдеться у дописі.

Разом зі скелями Тустані, ці обмеження охоплювали також територію Заповідника «Тустань», Національного природного парку «Сколівські Бескиди», центральну частину села Урич. Натомість ліквідація свердловини дозволить створити стаціонарну інфраструктуру в’їзної зони Заповідника. Зокрема побудувати Музейно-адміністративний корпус, який передбачений Детальним планом території, облаштувати автостоянки, місця для харчування.