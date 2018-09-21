Американські хірурги безкоштовно прооперували 63 пацієнтів

Вже восьмий рік поспіль американські лікарі приїжджають до Львова, аби надати консультації та зробити операції дітям, що отримали опіки. Цьогоріч із 120 маленьких пацієнтів відібрали 63, яким змогли допомогти.

Усі послуги надають пацієнтам безкоштовно: від огляду до контролю в післяопераційний період.

Операції проводили протягом тижня у приватному медичному центрі «Medicover». Клініка закупила сучасний лазер, з допомогою якого зникає потреба відсікати рубці. Протягом останніх п’яти років саме лазерна технологія лікування опіків є передовою у світі. Увесь необхідний розхідний матеріал для оперативних втручань американські лікарі привезли із собою.

Окрім операцій, іноземні фахівці проводять навчання із застосування нових методик, що є дуже важливим для української медицини.

Лікарі створили свої критерії за якими відбирають пацієнтів. «Ми концентруємося на тих випадках, коли проста процедура може принести найкращий результат і не вимагатиме повторного втручання. Якщо з’являється підозра на ускладнення – ми не проводитимемо такої операції», – розповів пластичний хірург Деніель Дрісколл. Також пріоритет надається пацієнтам, які були прооперовані минулих років і потребують повторного огляду.

Хірурги стверджують, що не відмовляють у допомозі нікому. Дітей яким не зробили операцію цього року – обов’язково прооперують наступного. Все залежить від клінічного стану пацієнта.

Чотири роки тому в рамках цього проекту розпочали інформаційну кампанію з профілактики опіків. Вона проводиться серед лікарів та батьків, тому що, за словами іноземних лікарів, запобігти опіковій травмі легше, ніж лікувати її.

Американські хірурги планують надалі продовжувати проект і допомагати українським дітям, проте багато залежить від інфраструктури, яку місто зможе надати. Якщо вона буде сприятливою, то фахівці розпочнуть здійснювати складні мікроскопічні операції.