Жінку, що збила велопатрульного, наразі не позбавили водійських прав

За наїзд на патрульного відкрито кримінальне провадження

Жінка, що здійснила наїзд на велопатрульного біля ЛНУ ім. І.Франка, досі не покарана та має право на керування транспортним засобом. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 348 « Посягання на життя працівника правоохоронного органу». Наразі триває досудове розслідування, повідомила прес-служба Нацполіції Львівщини.

Нагадаємо, як повідомляла Львівська газета, 12 вересня на вулиці Січових Стрільців, водійка «Сузукі» перешкоджала проїзду автомобіля швидкої, а згодом наїхала на правоохоронця.

Патрульному надали першу медичну допомогу у кареті швидкої. Обійшлося без госпіталізації. Постраждалий отримав травму лівого колінного суглоба.