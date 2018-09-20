Жінку, що збила велопатрульного, наразі не позбавили водійських прав

За наїзд на патрульного відкрито кримінальне провадження
   Світлана Самборська   89  

Фото: Вікторія Балицька

Жінка, що здійснила наїзд на велопатрульного біля ЛНУ ім. І.Франка, досі не покарана та має право на керування транспортним засобом. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 348 « Посягання на життя працівника правоохоронного органу». Наразі триває досудове розслідування, повідомила прес-служба Нацполіції Львівщини.

Нагадаємо, як повідомляла Львівська газета, 12 вересня на вулиці Січових Стрільців, водійка «Сузукі» перешкоджала проїзду автомобіля швидкої, а згодом наїхала на правоохоронця.

Патрульному надали першу медичну допомогу у кареті швидкої. Обійшлося без госпіталізації. Постраждалий отримав травму лівого колінного суглоба.

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