В області збудували вже 17 футбольних полів зі штучним покриттям

Майже два десятки футбольних полів зі штучним покриттям збудували у Львівській області. Пощастило Дрогобицькому, Яворівському, Кам’янка-Бузькому, Сокальському, Жовківському, Бродівському, Самбірському, Городоцькому, Дрогобицькому, Пустомитівському та Стрийському районам.

Крім того, тривають роботи із реконструкції міні-футбольного поля зі штучним покриттям розміром в с.Великосілки Кам’янка-Бузького району.

Додамо, що бюджетну програму «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» Уряд затвердив у вересні 2017 року. Бюджетні кошти спрямовуються на реалізацію проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, у тому числі виготовлення проектної документації) футбольних полів (майданчиків, стадіонів) із штучним покриттям у регіонах України, насамперед проектів, які передбачають співфінансування з місцевих бюджетів або інших джерел, не заборонених законодавством.