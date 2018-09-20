В автобусі №2А можна буде заходити лише через передні двері

У львівський автобус №2А можна буде заходити лише через передні двері. Так роблять для того, щоб унеможливити у транспорті проїзд “зайців”.

Раніше такий експеримент впровадили на маршруті №6А.

«Експеримент на маршруті №6А розпочався 13 серпня і показав, що вже до кінця літа кількість пасажирів, які платять за проїзд, зросла на 17%. Це означає, що близько 20% пасажирів автобуса №6А, які не мають пільг, раніше не платили за проїзд. З початком вересня і збільшенням пасажиропотоку кількість платних пасажирів зросла на 30%», – розповів директор львівського комунального АТП №1 Орест Хамула.

Тож тепер АТП №1 продовжує експеримент на маршруті №6А та запроваджує аналогічні правила входу в автобуси через передні двері та виходу через середні і задні на маршруті №2А.

В автобусах, у яких діє експеримент, передбачені голосові оголошення про вхід через передні і вихід через середні та задні двері.