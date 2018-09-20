Українець віз із Польщі старовинні картини (фото)

На українсько-польському кордоні прикордонники Мостиського загону завадили незаконному перевезенню художніх творів, які можуть мати мистецьку цінність, і затримали порушника. Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Учора в пункт пропуску «Шегині» на в’їзд в Україну прибув мікроавтобус під керуванням мешканця Тернопільщини. Під час перевірки транспортного засобу в багажному відділенні оглядова група виявила приховані картини. Серед особистих речей без належного декларування водій перевозив дві старовинні картини, датовані 1910 роком, та одну сучасну.

Знайдені художні твори вилучили співробітники ДФС для проведення експертизи, оцінювання та ухвалення правового рішення.