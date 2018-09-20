У Великих Мостах автомобіль збив 11-річну дитину

ДТП трапилася на автодорозі Ковель-Жовква близько 18:35 19 вересня у місті Великі Мости Сокальського району. Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА. Водій автомобіля «ВАЗ 21099» намагався об’їхати автобус «Сокаль – Львів», який саме зупинився, щоб висадити пасажирів. Легковик збив дитину 2007 року народження, що переходила дорогу перед автобусом. Зараз із дитиною працюють медики Червоноградської міської лікарні.