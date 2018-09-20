У Львові презентують альбом Володимира Одрехівського «СКУЛЬПТУРА»

Завтра, 21 вересня о 16:00, у Національному музеї у Львові ім. А. Шептицького, що на пр. Свободи, 20, покажуть альбом народного художника України Володимира Одрехівського «СКУЛЬПТУРА».

«Роздумуючи про палітру панорамної пластики Володимира Одрехівського, вдамося до методу порівняння. І саме це пасує в конкретній ситуації, що ставить цю пластику поза межі нашої втоми від негараздів нинішнього жорсткого життя, викликаючи довіру до скульптури художника », — сказав Олександр Федорук, доктор мистецтвознавства, професор.

Тим часом кандидат мистецтвознавства, професор Роман Яців вважає, що духовність — конструктивна платформа всієї тематично-смислової та жанрової будови творчості Володимира Одрехівського

«Сьогодні взаємодія особистого та універсального привела мистця до численних образних знахідок. Його пластиці властива чітка ієрархічність елементів метафізики, а несуча форма заряджена тим глибинним викликом екзистенції, що пов’язує дію з підсвідомістю», — вважає Роман Яців.