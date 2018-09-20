У Львові невідомі пошкодили пам’ятник Юрію Кульчицькому

Зазначена подія трапилася у ніч з 19 на 20 вересня на вулиці Друкарській. Саме тут у Львові встановлено пам’ятник Юрію Кульчицькому.

За фактом правопорушення Галицька райадміністрація звернулась до правоохоронців з проханням з’ясувати обставини події та розшукати й покарати зловмисника.

Пошкоджену скульптуру свого часу встановила у місті львівська кавова фабрика «Галка», яка погодилась відновити пам’ятник власним коштом. Про це повідомив Андрій Зозуля, керівник Галицької райадміністрації.