У львівському храмі на чоловіка впала балка риштування

Сьогодні, 20 вересня, о 10.05 у Львові під час проведення робіт у храмі Свв. Володимира і Ольги (вул. Симоненка, 5а, Франківський район) травмувався працівник. На чоловіка 1969 року народження із села Черляни Городоцького району впала балка риштування. Про це повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР. За словами потерпілого, він з власної ініціативи допомагав церкві з ремонтом.

Постраждалого із закритою черепно-мозковою травмою, саднами голови та зламом кісток правого зап’ястя госпіталізували у 8-му міську клінічну лікарню Львова.

Обставини події з’ясовують.