У ДТП на Стрийській постраждало троє людей
Біля "Арени-Львів" зіткнулися два автомобілі
Сьогодні у Львові сталась ДТП, в якій постраждало троє людей.
У міській раді повідомляють, що о 14.34 год. у Львові на вул. Стрийській (біля стадіону «Арена-Львів») сталось зіткнення автомобілів «Рено» і «Фольксваген».
“В результаті зіткнення постраждали троє людей, які з травмами різних ступенів важкості були доправлені в комунальне некомерційне підприємство «8 міська клінічна лікарня міста Львова», – йдеться у повідомленні.
Причини та обставини події встановлюються.