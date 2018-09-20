У ДТП на Стрийській постраждало троє людей

Біля "Арени-Львів" зіткнулися два автомобілі
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Сьогодні у Львові сталась ДТП, в якій постраждало троє людей.

У міській раді повідомляють, що о 14.34 год. у Львові на вул. Стрийській (біля стадіону «Арена-Львів») сталось зіткнення автомобілів «Рено» і «Фольксваген».

“В результаті зіткнення постраждали троє людей, які з травмами різних ступенів важкості були доправлені в комунальне некомерційне підприємство «8 міська клінічна лікарня міста Львова», – йдеться у повідомленні.

Причини та обставини події встановлюються.