У ДТП на Стрийській постраждало троє людей

Сьогодні у Львові сталась ДТП, в якій постраждало троє людей.

У міській раді повідомляють, що о 14.34 год. у Львові на вул. Стрийській (біля стадіону «Арена-Львів») сталось зіткнення автомобілів «Рено» і «Фольксваген».