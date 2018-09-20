У центрі Львова під колеса легковика потрапила 17-річна лучанка

ДТП сталася 19 вересня о 22:35 на проспекті Свободи. Як інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, мешканець Львова 1998 року народження, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, наїхав на мешканку м. Луцьк 2001 року народження. Дівчина перебігала проїжджу частину через пішохідний перехід. Унаслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження та госпіталізована в травмпункт 3 із діагнозом «політравма».

Обставини події встановлюють правоохоронці.