Синоптики застерігають: висока пожежна небезпека

Завтра у Львові та області слід бути уважними та у жодному разі не палити суху траву

Завтра, 21 вересня, львівські синоптики прогнозують високу пожежну небезпеку (4-й клас) та надзвичайну (5-й клас).

“Мерія закликає усіх бути обережними та суворо дотримуватися правил пожежної безпеки — не випалювати суху траву, сміття та сухостій дерев, не розводити вогнища у невідведених для цього місцях”, – кажуть у міській раді.

Завтра у Львові буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі 9 — 11°, вдень 25 — 27° тепла.

22 вересня буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вранці та вдень короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7 — 12 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі 10 — 15°, вдень 13 — 18° тепла.