Рада звільнила 13 членів ЦВК і призначила нових

Верховна Рада України звільнила 13 членів Центрвиборчкому. За таке рішення 278 народних депутатів, повідомляє Громадське.

“Парламент звільнив голову ЦВК Михайла Охендовського, його заступників Андрія Магеру, Жанну Усенко-Чорну та членів Центрвиборчкому: Тетяну Лукаш, Тамару Астахову, Юрія Данилевського, Ігоря Жиденка, Олександра Осадчука, Броніслава Райковського, Олександра Чупахіна, Юлію Швець, Олександра Шелестова та Валерія Шелудька”, – йдеться у повідомленні.

Натомість призначили нових:

1. Алла Басалаєва («Відродження», підтримали — 280 депутатів);

2. Наталія Бернацька (перший заступник глави Мін’юсту, «Народний фронт», — 307 депутатів);

3. Михайло Вербенський (директор департаменту аналітичної роботи МВС, «Блок Петра Порошенка», 286 депутатів);

4. Андрій Євстигнєєв («Батьківщина», 309 депутатів);

5. Ірина Єфремова («Народний фронт», 307 депутатів)

6. Ольга Желтова (заступник керівника секретаріату комітету ВР з питань правової політики і правосуддя, «Блок Петра Порошенка», 305 депутатів);

7. Олег Конопольський («Блок Петра Порошенка);

8. Світлана Кущова («Блок Петра Порошенка»);

9. Ольга Лотюк («Блок Петра Порошенко»);

10. Віталій Плукар («Блок Петра Порошенко»);

11. Євген Радченко («Самопоміч»);

12. Тетяна Сліпачук («Воля народу»);

13. Леонтій Шипілов («Народний фронт»);

14. Тетяна Юзькова (народний депутат від «Радикальної партії»).