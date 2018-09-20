Представники ОТГ навчалися підвищувати енергоефективність у громадах

Начальник управління енергозбереження департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської ОДА Андрій Якубовський розповів про державні й обласні програми, які спрямовані на економне використання енергоносіїв.

Відтак Андрій Якубовський ознайомив присутніх із системою енергомоніторингу, до якої долучать бюджетні установи, розташовані на території об’єднаних територіальних громад, а також розповів про приєднання до ініціативи ЄС «Угода мерів», завдяки якій можна отримати технічну та фінансову підтримку від фондів ЄС, залучити інвестиції, а також ознайомитися з кращими практиками підвищення енергоефективності.

Представникам ОТГ запропонували долучитися до розробки власних Програм підтримки встановлення приватних сонячних електростанцій. Кошти, затрачені на реалізацію цієї Програми, повернуться в бюджет ОТГ у вигляді податку на доходи фізичних осіб упродовж 3-4 років. У майбутньому ж громада отримуватиме додаткові надходження.