Посол Британії розкритикувала Львівщину через заборону російськомовного продукту

Про це дипломат написала у своєму Твіттері

Посол Британії в Україні Джудіт Гоф критично відгукнулася про рішення Львівської обласної ради заборонити російськомовний культурний продукт в регіоні.

“Та ну, Львівська область, ти вища за це… Я це кажу як прихильниця обох мов – української та російської – які я вивчаю”, – написала Гоф.

Додамо, що раніше посол Канади назвав таке рішення дурницею.

Нагадаємо, Львівська обласна рада ухвалила, що на всій території області до моменту повного припинення окупації території України діятиме мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах.

Кажуть, що мораторій потрібен для «уникнення ескалації напруги в суспільстві та недопущення розпалювання міжнаціональної ворожнечі; задля захисту українського інформаційного простору від гібридних впливів держави-агресора та подолання наслідків тривалої мовної русифікації».