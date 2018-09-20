Під загрозою зриву опалювальний сезон у двох містах Львівщини

Жителі Нового Роздолу та Новояворівська другий місяць без гарячої води й узимку ризикують лишитися без тепла

З початку серпня без гарячого водопостачання опинилося 70 тисяч мешканців Львівської області. Вода відсутня в Новояворівську та Новому Роздолі, а також у навколишніх населених пунктах: Шкло, Старичі, Воля-Старицька та Верещиця.

Лише у Новояворівську разом із жителями «гріють баняки» у близько 20 медичних, спортивних та культурних закладах, семи дитячих садках та шести школах. Без води – два військові містечка та навчальний центр Сухопутних військ у селі Старичі, а це шість з половиною тисяч військовослужбовців та членів їхніх сімей! Стратегічний об’єкт, Яворівський полігон, теж лишили на поталу, ускладнена, а подекуди й припинена, робота низки установ і підприємств.

Населення невдоволене таким масштабним припиненням гарячого водопостачання.

І якщо громада Нового Роздолу висловлює своє обурення переважно у соцмережах, принаймні поки що, то громада Новояворівська – діє.

Третього вересня, аби привернути увагу до своєї проблеми, жителі міста перекрили дорогу Львів – Краковець.

Відсутністю гарячої води населення “завдячує” роботі, а точніше її зупинці, на підприємствах «Енергія – Новояворівськ» та «Енергія – Новий Розділ». До слова, вони єдині можуть надавати послуги з електро- та теплопостачання в районах. Тож наближення опалювального сезону, який цьогоріч, за словами міністра житлово-комунального господарства Геннадія Зубка, розпочнеться 15 жовтня, змушує жителів Новояворівська та Нового Роздолу неабияк нервувати. І не лише їх.

«З кожним днем ризик зриву опалювального сезону збільшується у геометричній прогресії. На сьогодні газу немає, тож теплоенергоцентраль (ТЕЦ, – ЛГ) працювати не може», – зітхає директор ТОВ «Енергія – Новояворівськ» Андрій Гнатуш і пояснює: «НАК «Нафтогаз України» протягом року не продовжувала нам угоди на поставки газу, мотивуючи тим, що ціна перебуває в динаміці, тому ми працювали за додатковими угодами, а 31 серпня 2018 року закінчилася дія основного договору» – і «Нафтогаз» відмовляється його продовжувати, мовляв, «Енергія – Новояворівськ» та «Енергія – Новий Розділ» більше не вповноважені здійснювати господарську та комерційну діяльність.

Майно підприємств заарештовано за рішенням Солом’янського суду у справі про ймовірне заволодіння природним газом, до якого, на думку слідчих, причетні керівники ТЕЦ, щоправда, вже з позначкою «екс». У січні цього року екс-керівникам висунуто підозру.

Майно обидвох компаній суд передав Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА, – ЛГ): «Це ж не рішення по суті, – каже голова Львівської облради Олександр Ганущин, – це забезпечення позову, і я не розумію, як АРМА буде займатися питанням надання послуг стабілізованого опалення і постачання гарячої води».

А агентство й не буде цим займатися, не має таких повноважень. Завдання АРМА – призначити нового управителя ТЕЦ за результатами конкурсу.

Заяви від охочих очолити підприємства АРМА приймала до 11 вересня включно, тиждень агентство опрацьовувало кілометри отриманих документів і вчора, 19 вересня, визначило переможця. Новий управитель – ПП «Гарант Енерго М» – тепер має отримати ліцензію Національної комісії з регулювання енергетики (НКРЕКП, – ЛГ). На її виготовлення знадобиться щонайменше 21 день, окрім того, «для запуску ТЕЦ, зокрема: проб, продуву труб, зведення докупи усієї необхідної документації, попередження ДП «Енергоринок», узгодження дій з регулятором НКРЕКП, – необхідно затратити ще три тижні часу», – підрахував Андрій Гнатуш.

У кращому випадку, новоспечений розпорядник майном ТЕЦ зможе подати гарячу воду 15 грудня, а тепло – перед самісіньким новим роком 30 грудня, тоді як опалювальний сезон має стартувати ще 15 жовтня!

«Зараз у заручниках цієї ситуації є 70 тисяч жителів Нового Роздолу та Новояворівська та навколишніх населених пунктів. Тому, на мою думку, на рівні Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ має бути ініційована нарада за участі АРМА і, власне, операторів, які подавали тепло і гарячу воду, та вирішено, як буде відбуватися надання послуг», – підсумовує Олександр Ганущин.

На початку вересня, аби запобігти масовому невдоволенню, Ганущин звернувся до Президента України, прем’єр-міністра, голови Верховної Ради, низки профільних органів й відомств із проханням якнайшвидше вирішити питання відновлення господарської діяльності ТОВ «Енергія – Новояворівськ» і ТОВ «Енергія – Новий Розділ» і забезпечити їх природним газом, проте поки що жодної відповіді не надійшло, тож 18 вересня до вищих ешелонів влади звернулася вже Львівська обласна рада.