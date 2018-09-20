Патрульні допомогли визволити однорічну дитину зі львівського ліфта (відео)

Як інформує Патрульна поліція Львівської області, вчора близько 19 години офіцери патрульної поліції 3 батальйону отримали повідомлення, що на вулиці Щурата необхідна допомога поліції. Жінка їхала в ліфті разом з двома дітьми, а коли вийшла зі старшим сином – двері ліфта зачинилися і всередині залишилася однорічна дитина у візочку. Мати почала викликати ліфт, проте той не реагував. Тоді вона зателефонувала на 102. Патрульні прибули на місце, піднялися на 7-й поверх і побачили жінку в розпачі, яка все намагалася відчинити ліфт. Через двері інспектори почули крик дитини й вирішили негайно визволяти малюка. Офіцери спробували відчинити двері, проте вони не піддавалися. Після ще декількох спроб ліфт усе ж відчинився й мати змогла обняти малюка.