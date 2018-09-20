Невідомі особи увірвались у палац культури ім. Гната Хоткевича

Невідомі чоловіки сьогодні, близько першої години дня, увірвались до палацу культури імені Гната Хоткевича. Вони спробували завадити роботі палацу через начебто «антиукраїнські заходи», які, на їхню думку, мали розпочатися у культурному центрі о 12 годині.

«Вони вимагали показати де відбувається презентація книги, яка не пропагує українську культуру. Коли ми пояснили, що таких заходів у палаці немає, а у актовій залі відбувається лише репетиція оркестру-почули обурення, образи та погрози у свою адресу. На той момент у нас було близько тисячі дітей віком від 5 років і ми хвилювалися за їхню безпеку, тому попросили чоловіків покинути будівлю. Вони здійняли галас і заявили, що перебувають у палаці на конституційних правах. Навіть озвучили статтю, яка це гарантує», – розповіла директорка міського палацу культури Хоткевича Оксана Гузь.

Після десятихвилинної словесної перепалки чоловіки залишили приміщення. Працівники викликали поліцію, аби зафіксувати цей випадок. Свідки цієї ситуації підозрюють, що це була провокація.

Аби уникнути схожих ситуацій, керівництво палацу культури раніше підписало договір з муніципальною вартою. Однак вони чергуватимуть на території палацу лише з першого жовтня.