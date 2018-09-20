На вулицях Львова з’являться інспектори з паркування

Інспектори розпочнуть свою роботу на початку жовтня

Депутати Львівської міської ради проголосували за збільшення штату міської ради та набір штату інспекторів з паркування.

Згідно «Закону про паркування», який набуде чинності 27 вересня, у Львові погодили роботу двадцяти інспекторів. Вони матимуть доступ до бази даних транспортних засобів, зможуть на місці виписувати повідомлення про штраф, або ж приймати рішення щодо евакуації автомобілів порушників. Інспектори стежитимуть за дотриманням правил паркування та за сплатою за користування місцями паркування на спеціально облаштованих майданчиках.

Загалом місто потребує 60 паркувальників. Якщо експеримент буде вдалим, а саме: зросте дохід до бюджету, виписуватиметься достатня кількість постанов та очистяться вулиці, їхню кількість збільшать.

Сума штрафів стартує від 255 гривень. Наприклад, при несплаті за паркування доведеться віддати двадцятикратний розмір суми, яка передбачається за годину користування паркінгом.

Наступного тижня розпочнеться закупівля необхідних для роботи паркувальників приладів: портативних принтерів та планшетів.

Завтра офіційно почнуть пошук нових інспекторів. Це буде відбір на конкурсній основі, де основними критеріями є повна вища юридична освіта, знання законодавства та правил дорожнього руху. Відібрані кандидати пройдуть навчання у поліції. Вони разом з патрульними виїжджатимуть на маршрути та перейматимуть досвід.