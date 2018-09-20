На міжнародний конкурс плакатів Бієнале довіри надійшло майже півсотні робіт

Плакати на тему довіри надіслали до Львова з 30 країн світу. Метою конкурсу є відновлення і примноження довіри у нашому суспільстві. Для цього у місті Лева 19−21 жовтня зберуться науковці, митці, інноватори та підприємці й обміркують, як люди втрачають довіру, а особливо — про те, як можуть її відбудовувати.

Бієнале відбуватиметься у форматі інтелектуальних дискусій, майстер-класів, тренінгів та мистецьких проектів.

Нагадаємо, конкурс плакатів було оголошено у липні. Його призовий фонд становить 6 тисяч євроі буде розподілено між трьома переможцями. А тридцять найкращих постерів у часі Бієнале виставлять у міському просторі Львова та в Центрі Митрополита Андрея Шептицького, де і відбудеться дискусійна програма Бієнале.

Зібравши найцікавіші візуалізації довіри, організатори Бієнале також хочуть поширити їх Україною, щоб якомога більше людей задумались над важливістю довіри у своїх містах та спільнотах, і почали публічні дискусії на цю тему. Щоб виставка зі Львова помандрувала у Київ, Суми та Харків, організатори розпочали кампанію на Спільнокошті. Загалом сподіваються зібрати 150 тисяч гривень.

Підтримати проект і долучитися до поширення довіри можна тут.

Попередня програма Бієнале – за лінком.