Міськрада підтримала ухвалу про інвестиційний проект реконструкції у трамвайному депо

Сьогодні під час пленарного засідання міськради депутати знову розглянули ухвалу «Про затвердження проекту інвестиційного договору щодо проекту «Реконструкція трамвайного депо, з метою створення інноваційно-креативного простору», проекту договору оренди та надання ТОВ «Лем Стейшн» в оренду об’єкта інвестування, будівель, споруд та їхніх частин на вул. Д. Вітовського, 57 і вул. Братів Тимошенків, 4». Ухвалу після обговорення підтримали 43 депутати.

«Йдеться про передачу в оренду ТОВ «Лем Стейшн» споруд на вул. Д. Вітовського, 57 та вул. Братів Тимошенків, 4, терміном на 50 років, для проведення реконструкції на зазначених спорудах інноваційно-креативного простору», – доповіла директорка юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич.

Пані Пайонкевич нагадала, що зазначене підприємство сплачуватиме до бюджету міста близько 2 млн грн на рік, без врахування індексу інфляції. Тобто за 50 років до бюджету міста буде сплачено близько 100 млн грн., не враховуючи коштів, які надійдуть до бюджету від оренди земельної ділянки. Крім того, умовою договору є вкладення в реконструкцію цих об’єктів не менш ніж 30 млн грн інвестиційних коштів.

«Як на мене, найважливішим у цьому є те, що абсолютно виключається можливість інвестора отримати у власність ці об’єкти. Тобто основною умовою є те, що споруди є і залишаються власністю територіальної громади міста Львова», – наголосила директорка юридичного департаменту ЛМР.

Зазначимо, за планом реконструкції на території трамвайного депо мають бути розташовані робочий простір, садова грядка, табір ІТ-спеціалістів, фрілансерів інноваційних компаній. Також – вільний простір, загальнодоступна та комунікаційна зона для проведення переговорів, інтерв’ю, зустрічей, дозвілля. Також тут планували створити Центр навчання та розвитку, майстерні, парковий простір, автомобільні та велосипедні майданчики для паркування.

Нагадаємо, 19 липня цього року на позачерговій сесії Львівської міської ради депутати не підтримали цієї ухвали.