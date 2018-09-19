Завтра частина Шевченківського району – без води (адреси)

Як повідомили у ЛМКП «Львівводоканал», завтра, 20 вересня, у зв’язку з плановими роботами буде припинено водопостачання до частини будинків Шевченківського району. Роботи пов’язані з переврізкою новозбудованого водопроводу до водопроводу діаметром 300 мм поблизу пр. Чорновола, 67.

Відтак, завтра, 20 вересня, з 9.00 до 18.00 год. буде припинено водопостачання до мікрорайону, обмеженого вулицями: пр. Чорновола, 59−69, вул. Липинського, 1−5, Гранична, Окуневського, Пожежників, Кошиця, Сосюри, Масарика, Струмок, Черемхова. ЛМКП «Львівводоканал» закликає мешканців створити необхідний запас води та просить вибачення за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням необхідних робіт.