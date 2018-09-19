Водіїв львівських маршруток навчають етики

Тренінги проводить кваліфікована психологиня бізнесу й управління персоналом Олена Нагірна.

Зараз тренерка намагається переконати водіїв позбутися радянської звички бути жертвою і думати, що «мені хтось-щось винен», адже саме ця звичка і штовхає у подальшому людей до конфлікту.

«Я намагаюся переконати їх, що автобус, трамвай чи тролейбус – не їхня квартира, а робоче місце і громадський простір, а отже, він не може бути обмежений водієм, його любов’ю до образків, іграшок, всіляких наліпок, куріння, насіння, і музики. Його робоче місце належить усім, а отже має бути універсальним – і половина конфліктів уже відпаде. А далі елементарно: бути ввічливими і не вестися на конфлікт, якщо видно, що людина просто його нагнітає сама, це може зробити будь-хто, навіть не психолог», – зазначає тренерка.

Найважче змусити водіїв усміхатися до пасажирів, адже вони вважають себе ображеними за те, що їх обмежують у тому ж курінні, музиці, їжі за кермом. Утім тренери обіцяють, що ситуацію виправити можна, але, звичайно, не за один чи два рази.

Тренінг проводять за підтримки проекту «Інтегрований розвиток міст України» німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) та КУ «Інститут міста». Саме у GIZ вважають, що такі тренінги є важливим мостом для налагодження нормальної і культурної комунікації на належному рівні між пасажиром і водієм.

«Ми не хочемо і не будемо порівнювати їх з іноземними водіями чи практикою за кордоном, бо це не має сенсу, адже в нас різні менталітети. Ми зараз завдяки цим тренінгам намагаємося знайти свою золоту середину між водієм і пасажиром. Погодьтеся, проблема не тільки в водіях, частенько пасажири самі є суцільним мотком нервів», – зазначила представник німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) Уляна Вдовичин.

«Основна мета – навчити їх виходити з конфліктної ситуації. Залагоджувати її ще до початку «бучі». Вони — люди, і часто також зриваються від втоми чи інших факторів, але водночас вони є обличчям міста. Водії громадського транспорту першими зустрічають гостей міста в аеропортах і на вокзалах, тому важливо, аби вони вміли правильно виходити з конфліктів і надавати вичерпну й повну інформацію, яка пов’язана з громадським транспортом у місті», – розповіла HR ЛКП «Львівелектротранс» Анна Зайцева.

Наступні тренінги заплановано на п’ятницю, 21 вересня, на 11.00 на вул. Городоцькій, 280, а також на 14.30 у Львівській міській раді.