Українець намагався провезти через кордон майже 80 кг макової соломки (фото)
Заборонений крам віз у семи валізах
Сьогодні, 19 вересня, в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Грушів» під час поглибленого огляду автобусу марки «Неоплан» української реєстрації у багажному відділені прикордонний наряд за допомогою службової собаки виявив 7 валіз макової соломки.
За повідомленням Львівського прикордонного загону, заборонену речовину намагався перевезти через кордон один із пасажирів автобуса, громадян України.
Наразі тривають слідчі дії, а прихована від контролю речовина, загальна вага якої склала близько 80 кілограмів, буде вилучена співробітниками Національної поліції встановленим порядком.