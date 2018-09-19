Україна взяла участь у наймасштабнішій виставці транспорту в Німеччині (фото)

На виставці представили свою продукцію майже два десятки українських компаній

З 18 до 21 вересня в Берліні триває наймасштабніша світова виставка залізничного транспорту Inno Trans 2018. Цього разу на захід з’їхалася рекордна кількість учасників – більш ніж 3000 компаній з 61 країни світу. Україну на заході представляє 16 підприємств із залізничної сфери.

Традиційно на форумі презентують новинки галузі в п’яти сегментах: залізничні технології, залізнична інфраструктура, громадський транспорт, інтер’єри та тунельні конструкції.

Окрім того, Inno Trans – це велика програма різноманітних конференцій і бізнес заходів, перемовин та підписання взаємовигідних контрактів.

«Головною метою участі у виставці є те, щоб нашу продукцію помітили європейські компанії. І нам це вдається. Лише у перший день заходу на нашому стенді побували представники залізниці з Італії, Іспанії та Туреччини. Маємо надію, що такі зустрічі дадуть свій результат», – зазначив комерційний директор ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» Володимир Дрогайцев.

Також Україну на залізничній виставці в Берліні представляють такі великі підприємства як Крюківський вагонобудівний завод, Залізничавтоматика, Техвагонмаш, Смілянський електромеханічний завод, Білоцерківський завод гальмівних виробів «Трібо» й інші.

Виставка Інно Транс – це насамперед можливість для України залучити іноземні інвестиції в розвиток залізничної інфраструктури, – переконаний голова Комітету з питань транспорту Верховної Ради України Ярослав Дубневич. Під час заходу нардеп з колегою по комітету Миколою Кадикалом зустрілися з українськими учасниками, провели переговори з потенційними інвесторами й ознайомилися зі світовими інноваціями у транспортній сфері.

«Я впевнений, що завдяки цій виставці будуть підписані нові контракти між українськими та зарубіжними компаніями. Дуже важливо, щоб вітчизняні підприємства розвивалися й українці мали достойно роботу і гідну зарплату саме на рідній землі», – підсумував Дубневич.

Окрім представників Комітету з питань транспорту ВР, на відкритті Inno Trans 2018 був присутній міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Найбільша виставка залізничного транспорту в Берліні відбувається раз на два роки. В результаті попередніх таких заходів продукцію українських компаній закуповують та використовують на залізницях Європи, Азії та Південної Америки.