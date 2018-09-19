Указ про припинення договору про дружбу з Росією набув чинності

Тепер Міністерство закордонних справ України має заявити Росії про бажання України припинити дію договору

Указ Президента України Петра Порошенка, який вводить в дію рішення РНБО про припинення договору про дружбу між Україною і Росією вступив в силу.

Відповідний указ опублікували 19 вересня в “Урядовому кур’єрі”, – пише “Українська правда”.

Згідно з документом, підписаним Порошенком 17 вересня, він набуває чинності з дня його опублікування.

Контроль за виконанням указу поклали на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

6 вересня на засіданні РНБО підтримали пропозицію Президента про непродовження договору про дружбу, партнерство і співробітництво з Росією.

Зокрема, припиняється дія Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, підписаного 31 травня 1997 року.

Як відомо, договір про дружбу між Україною та РФ було підписано 31 травня 1997 року терміном на 10 років (з подальшою автоматичною пролонгацією документа, якщо сторони не висловляться проти). Він набув чинності 1 квітня 1999 року. Таким чином формально договір буде діяти до квітня 2019 року.

Дія договору автоматично продовжується на наступні десятирічні періоди, якщо жодна зі сторін не заявить про своє бажання припинити його дію не менше ніж за шість місяців до закінчення чергового десятирічного періоду.

За договором, між Україною і Російською Федерацією закріплювався принцип стратегічного партнерства, визнання непорушності наявних кордонів, поваги до територіальної цілісності та взаємного зобов’язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці іншої сторони.

Згідно з указом Президента, тепер Міністерство закордонних справ України має заявити Росії про бажання України припинити дію цього договору та внести на розгляд Порошенку проект закону про припинення дії угоди.

Також МЗС має поінформувати Організацію Об’єднаних Націй, Організацію з безпеки та співробітництва в Європі, інші міжнародні організації про бажання України припинити дію договору про дружбу з РФ та підстави припинення.

За словами представника Президента у Верхній Раді Ірини Луценко, до 30 вересня Росію буде поінформовано про це нотою МЗС, а Порошенко внесе у Верховну Раду відповідний законопроект.