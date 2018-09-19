У Сокалі накрили нелегальну АЗС (фото)

18 вересня оперативники Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області виявили в Сокалі нелегальну АЗС, на якій реалізовували дизпалива без дозвільних документів.

Описано автозаправний комплекс орієнтовною вартістю 150 тис. грн, 14-тонну цистерну з дизпаливом орієнтовною вартістю близько 420 тис. грн.

Стосовно правопорушників склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП («Порушення порядку провадження господарської діяльності»), а матеріали скерували в Сокальський районний суд для прийняття рішення згідно з чинним законодавством.

Загалом протягом вересня правоохоронці фіскальної служби області виявили 7 нелегальних АЗС. У чотирьох випадках складено адміністративні протоколи, які скеровано до територіальних судів, а ще в трьох випадках за підсумками обшуків у межах кримінального провадження за ознаками злочинів, передбачених статтями 204 та 191 КК України, вилучено й демонтовано автозаправні комплекси та 5,5 тисячі літрів дизпалива.