У Шегинях в автобусі знайшли 20 ящиків незадекларованого «стокового» одягу (фото)

18 вересня під час здійснення митного контролю рейсового автобуса «Київ-Щецін» працівники митного поста «Мостиська» Львівської митниці ДФС виявили 20 ящиків незадекларованого «стокового» одягу.

Автобус на іноземній реєстрації під керуванням 40 річного громадянина України близько 12:00 прибув в зону митного контролю пункту пропуску «Шегині». З Польщі до України ним їхали близько 40 пасажирів.

Під час митного контролю у працівників митниці виникла підозра щодо наявності в автобусі предметів і товарів, на які встановлено заборони чи обмеження або таких, що підлягають декларуванню. Під час проведення поглибленого огляду автобуса в багажному відділенні виявлено 20 ящиків, обгорнутих у чорну поліетиленову плівку. Після того, як їх відрили, виявили, що там лежить «стоковий» одяг відомих торговельних марок «Mango», «Zara» – костюми, светри, футболки, сорочки, джинси тощо (усього 1083 одиниць, 21 товарна позиція), з етикетками, без ознак використання. Загальна кількість виявленого товару значно перевищує неоподатковану норму переміщення товарів через митний кордон України, визначену статтею 374 МК України, тому цей товар підлягав обов’язковому письмовому декларуванню та оподаткуванню.

Водій визнав увесь виявлений одяг своєю власністю. При цьому попередньо під час письмового декларування він не зазначив у митній декларації про наявність будь-яких товарів.

Таким чином вказаним громадянин не заявив за встановленою формою точних і достовірних відомостей про товари, які він переміщував і які підлягають обов’язковому декларуванню в разі переміщення через митний кордон України. Оскільки жодних товаросупровідних документів на одяг чоловік не надав, його вартість буде встановлено додатково.

За цим фактом працівники митниці склали протокол про порушення митних правил за ознаками статті 472 Митного кодексу України. На підставі статті 511 Митного кодексу України одяг тимчасово вилучено. Матеріали справи передадуть до суду, де й вирішуватимуть питання про притягнення до відповідальності водія автобуса.