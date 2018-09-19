У неділю пластуни відкриють рік у Львові

23 вересня в місті відбудеться низка заходів у рамках пластової акції «Відкриття пластового року у Львові – 2018»

Щороку у вересні Пласт проводить традиційну акцію «Відкриття пластового року». Як повідомив голова львівського осередку Пласту – НСОУ Матвій Дух, цьогоріч «Відкриття…» відбудеться в неділю, 23 вересня.

У програмі заходів:

11.00-12.30 – молебень у Гарнізонному храмі св. ап. Петра та Павла

13.00-13.30 – урочисте відкриття заходу на площі навпроти Ратуші

12.00-20.00 – функціонування Пластового містечка у сквері біля пам’ятника В. Чорноволу (стилізованого пластового табору зі смугою перешкод, фотовиставкою, мистецькими точками, пластовою кухнею з пригощанням гостей).