У Кам’янка-Бузькому районі знищили майже півсотні артснарядів

Міни виявили під час земляних робіт

Учора, 18 вересня, о 17:51 фахівці піротехнічної групи 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили і знищили 47 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області, це 13 мінометних мін калібру 50 мм та 34 мінометних мін калібру 82 мм.

Боєприпаси були виявлені в м. Кам’янка-Бузька на вул. Я. Мудрого, 15 під час проведення земляних робіт на відстані 40 м від житлового будинку, 20 м від дороги Львів-Луцьк.

Рятувальники застерігаю мешканців області у жодному разі не чіпати підозрілі знахідки. У разі виявлення боєприпасу чи іншого підозрілого предмету негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером 101!