У Дрогобичі запровадили електронну медичну картку пацієнта

У Дрогобичі стартував проект впровадження електронної медичної картки пацієнта. Відтепер усі пацієнти, які перебувають на обліку у КНП «Дрогобицька міська поліклініка», отримуватимуть електронні медичні картки.

Особливістю електронно-медичної картки пацієнта є те, що пацієнти матимуть можливість як на місці, так і віддалено переглядати історію хвороби, діагноз та клінічні дослідження, що дозволить швидше та більш якісно надавати медичну допомогу, а дані вже ніколи не загубляться.

Про це повідомив начальник відділу ІТ та аналізу ДМР Станіслав Гайдера.

Важливим є те, що доступ до електронної медичної картки матиме не лише лікар, а й пацієнт. Для входу у систему електронної медичної картки у кожного пацієнта буде свій особистий логін і пароль, скористатись яким пацієнт матиме змогу з будь-якого пристрою, підключеного до мережі Інтернет: комп`ютера, смартфону чи планшету.

«Якщо пацієнт потрапив на прийом до лікаря, то одразу після прийому необхідно наполягати на занесенні даних в е-медичний паспорт. Адже лікар повинен вносити інформацію про результати прийому, а пацієнт, своєю чергою, після внесення інформації бачить історію картки, де вказано коли і в якого лікаря він був, на що скаржився, яке лікування було призначено», — коментує Станіслав Гайдер.

Також Станіслав Гайдер повідомив, що з 1 по 14 вересня через е-реєстратуру на прийом до лікаря записалось близько 5500 пацієнтів, а відтак за прогнозами у вересні буде загалом не менше 12 тисяч записів через е-реєстратуру, що свідчить про те, що дрогобичани почали надавати перевагу е-записам на прийом до лікаря, таким чином «живі» відходять на другий план.