Сьогодні у Львові стартує 25-й BookForum, який охопить 50 локацій. Упродовж 5-ти днів гості зможуть відвідати близько 1000 культурних та освітніх заходів, познайомитись з авторами та придбати книги.

«На 25 BookForum буде дуже багато інтелектуальних дискусій. Наші тематичні кластери розвиваються швидко, у цьому році говоритимемо і про політику і про війну. Серед почесних гостей, які завітають до нас — автор книги „Червоний голод: війна Сталіна проти України“ Енн Епплбом та автор книги про Майдан „Українська ніч“ Марсі Шор. Це дві відомі журналістки, які сприяють тому, що у світі змінюються погляди на Україну», — зазначила президент Book Forum Олександра Коваль.

Також під час 25 BookForum читачі зможуть поспілкуватись із Янушем Вишневським, Фредеріком Беґбедером, Юрієм Андруховичем, Оксаною Забужко, Юрієм Винничуком тощо.

У програмі Форуму — Міжнародний літературний фестиваль, Міжнародний бібліофорум, благодійна акція для людей похилого віку «Третій вік: задоволення від читання» та книжковий ярмарок, церемонія нагородження видавців найкращих книжок «Book Forum Best Award». На конкурс подали 508 видань від 103 видавництв. Загалом цьогоріч участь у форумі беруть 260 видавництв.

Цього року в рамках форумц відбудеться також 15 фестиваль читання “Книгоманія” з дивовижної програмою для дітей, 13 міжнародний літературний фестиваль, 10 ніч поезії та музики, 9 всеукраїнський бібліотечний форум.

Фокусною темою 25 Book Forum є тема «Ринок свободи».

“Форум видавців та книга – це територія свободи. Перебуваючи в рамках структурних обмежень, які накладає на нас життя, читаючи ми можемо ставати будь-ким, поводитись, як того хочемо і наче обмежень не існує. У наш час пост-правди і рейкових новин складається враження, що різні цінності і в тому числі свобода, є предметом торгів. Так було завжди але тепер це дуже випукло. Є люди, які хочуть купити чиюсь свободу. Але є люди, які готові заплатити високу ціну за власну свободу. Свобода чогось коштує і це вартісна річ”, – прокоментувала Олександра Коваль.

Нагадаємо, цього року Book Forum став членом престижної всеєвропейської поетичної платформи Версополіс (Versopolis), яка популяризує молоду поезію та об’єднує 13 фестивалів з 13 країн Європи: Словенії, Словаччини, Македонії, Хорватії, Великої Британії, Бельгії, Італії, Польщі, Франції, Німеччини, Австралії, Швеції та Литви.

Це важливий крок для культурної дипломатії та величезний крок для молодих авторів, адже їхня творчість буде видана різними європейським мовами за кордоном.

Цьогорічний форум також нагадує усім учасникам та відвідувачам про голодування Олега Сенцова. Сьогодні тут роздають спеціальні наліпки з цифрою 129 день – кількість днів, які вже голодує український режисер.

Довідка:

Від 1994 року, коли все починалося з невеликого книжкового ярмарку та 25-ти фахових заходів, до 2018, за які Book Forum став книжковою подією номер один в Україні, найбільшим у світі фестивалем української книги. Він об’єднує видавців з усієї України, а також радо приймає гостей з-за кордону, проводить сотні подій, створює платформу для зростання видавців, авторів, перекладачів і культурних менеджерів. Він дає змогу українським читачам ознайомитися з найсвіжішими літературними новинками, відвідати безліч подій для власного та професійного розвитку.