Сьогодні частину львівських парків оброблятимуть від кліщів (перелік)

Упродовж 72 годин після обробки варто утримуватися від прогулянок парками

Сьогодні, 19 вересня, Обласне комунальне підприємство профілактичної дезінфекції на територіях парків:«Високий замок», «700-річчя Львова», «Замарстинівський», «Снопківський», «Залізна Вода», Знесіння та Зеленої Зони «Майорівка» проведе перший етап повторної акарацидної обробки.

Другий етап акарацидної обробки проведуть 20 вересня на територіях парків: імені Папи Римського Івана-Павла ІІ, «Личаківський», «Піскові озера», Горіховий Гай”, «Скнилівський» та Лісопарку «Погулянка».

Цей захід проводиться з метою мінімізації випадків укусів кліщами відвідувачів у міських парках та запобігання можливості виникнення та розповсюдження вірусного кліщового енцефаліту хвороби Лайма на виконання протоколу № 6 засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 13.06.2018.

Дата проведення може змінюватись відповідно до погодних умов.

Департамент містобудування просить мешканців поставитись із розумінням до незручностей, які виникатимуть під час проведення акарацидної обробки, та утриматись від відвідування згаданих парків протягом 72 годин.