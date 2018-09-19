Отруєння на весіллі в Сколе: у лікарні досі перебувають 17 потерпілих

Станом на 18:00 18 вересня 17 осіб, які отруїлися під час весілля у кафе «На гірці» у місті Сколе, залишаються у лікарнях. Двоє осіб виписалися на вимогу, – повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Нагадаємо, 16 вересня до інфекційного відділення Сколівської ЦРЛ госпіталізовано 6 пацієнтів із симптомами гострої кишкової інфекції, які 15 вересня харчувалися у кафе “На гірці” у м. Сколе. Станом на 17 вересня всього було госпіталізовано 19 осіб. За фактом масового отруєння людей розпочали епідеміологічне розслідування.